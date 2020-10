CUPRA MARITTIMA – Lunedì prossimo, 5 Ottobre, inizieranno i lavori per la realizzazione del primo stralcio del marciapiede lungo la Strada San Silvestro.

Il tratto di strada interessato dai lavori sarà chiuso al traffico e la viabilità sarà deviata su Via Ruzzi, come da ordinanza provinciale e come indicato di seguito:

_Chiusura temporanea al transito lungo la S. P. n°78 San Silvestro, dal Km 0+290 al Km 0+375._

_Il traffico veicolare sarà deviato nel seguente modo:_

▪️ _*Dalla S.S. 16 verso monte*: Via Ruzzi – svolta a sinistra – attraversamento nuovo ponte del torrente Sant’Egidio – svolta a sinistra su Via San Vincenzo – svolta a destra su SP 78;_

▪️ _*Dalla S.P. 78 verso mare*: svolta a sinistra su Via San Vincenzo – svolta a destra – attraversamento nuovo ponte del torrente Sant’Egidio – svolta a destra su Via Ruzzi._

È stata installata la segnaletica verticale in prossimità degli incroci.

“Abbiamo dato comunicazione ai presidenti dei quartieri interessati sia dall’opera che dalla deviazione stradale” affermano dal Comune di Cupra.

