Sul posto i carabinieri per gli accertamenti di rito

ACQUAVIVA PICENA – Momenti di tensione nella giornata del 22 settembre nel Piceno.

Ad Acquaviva Picena un 35enne è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco per cause in fase di accertamento, sul posto sono giunti i carabinieri.

E’ giunto anche il 118, tramite ambulanza, per le prime cure mediche: successivamente è stato deciso il trasporto al Torrette di Ancona tramite eliambulanza.

Il 35enne è stato ricoverato, quindi, nel nosocomio anconetano per ulteriori accertamenti.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.