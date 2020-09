SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come noto, l’amministrazione provinciale di Ascoli Piceno sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria di alcune campate della S.P. 227 “Raccordo Ascoli Mare-Porto d’Ascoli”, meglio nota come Sopraelevata.

I lavori stanno interessando in questa fase le rampe di collegamento tra la Statale Adriatica e la soprelevata stessa all’ingresso sud di San Benedetto del Tronto.

L’Anas ha pertanto emanato un’ordinanza che, fino a lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 18, esclusi i giorni festivi, chiude al traffico la rampa di uscita sud – nord dalla SS 16 alla rotonda di via San Giovanni. In pratica, chi viene dall’Abruzzo non può imboccare la rampa che scende sulla Statale ma deve obbligatoriamente proseguire sulla soprelevata. Per rientrare sulla statale si può uscire al primo svincolo di via Brodolini e, attraverso il sottopasso di via San Giovanni, reimmettersi sulla SS 16.

Da martedì 22 fino a lunedì 28 settembre, sempre dalle 9 alle 18 festivi esclusi, il divieto di transito riguarderà la rampa d’ingresso nord – sud dalla rotatoria di via San Giovanni verso l’Abruzzo. Rimarrà aperta la rampa che porta verso l’Autostrada e verso Ascoli. Per dirigersi a sud sarà dunque necessario utilizzare la soprelevata imboccandola da una delle rampe precedenti (via Sgambati, via del Cacciatore) oppure, giunti alla rotatoria, svoltare a sinistra nel sottopasso di via Brodolini per poi reimmettersi sulla soprelevata.

Per i mezzi pesanti, che non possono manovrare in questa zona, sarà obbligatorio imboccare la soprelevata da uno degli svincoli precedenti. In ogni caso verrà allestita apposita presegnalazione.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.