I quattro candidati sambenedettesi (quelli che già ricoprono ruoli istituzionali), sulle note dei Negrita, seguendo il consiglio della Azzolina, hanno messo anche loro le ruote sulle loro poltrone e, tra una spallata e l’altra, puntano ad un ruolo importante in Regione.

La corsa verso Palazzo Raffaello è cominciata.

Nota: i nome nel titolo non sono in ordine alfabetico ma come didascalia della vignetta.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.