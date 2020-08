SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emergenza Coronavirus, il sindaco di San Benedetto manda una lettera al Presidente della Regione nella mattinata del 12 agosto.

“Visto l’aumento di casi anche nelle Marche di persone rientrate dall’estero dopo le vacanze, chiedo al Governatore di sottoporre a tampone obbligatorio tutte le persone provenienti dai paesi a rischio (n.d.r. oggi provvedimento in vigore in Emilia Romagna per coloro che tornano da Grecia, Malta e Spagna)” scrive Pasqualino Piunti nella missiva indirizzata a Luca Ceriscioli.

