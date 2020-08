GROTTAMMARE – Arriva la seconda grande serata teatrale negli appuntamenti estivi promossi dall’Associazione Blow Up: un altro straordinario monologo con la riscrittura scenica e l’interpretazione del maestro Vincenzo Di Bonaventura del gruppo “Aoidos” il progetto teatrale guidato dallo stesso Di Bonaventura. Venerdì 14 agosto alle ore 21.30 all’interno del miracoloso cartellone estivo organizzato dal Comune di Grottammare, nella fantastica cornice della Balconata sul Mare presso la foce del fiume Tesino potremo assistere a “Edipo Re”.

Come racconta Vincenzo Di Bonaventura si tratta della “più antica indagine poliziesca della letteratura mondiale: Edipo è mosso da smania indagatoria sulla fine violenta e misteriosa di un Re. La scoperta dell’assassino consentirebbe di dare tregua alla peste, questo è il chiaro volere degli Dei. Edipo si adopera, raccoglie indizi e percepisce forse fin da subito che i fatti radunati dai racconti parlano proprio di lui. Edipo si appiglia all’ultimo indizio, che forse lo salverebbe, ma ostinatamente la morsa dei dati si stringe addosso a lui. Edipo è smascherato. Al di là del dolore, prende forza la capacità di decidere. Decidere di non vedere. Decidere di scontare vivendo, ma non vedendo.Edipo diventa testimone di sé, assume il tutto con mostruosa capacità trasformazionale, stabilisce un’evoluzione e un’arroganza. Come quella di un Dio, come quella di un Santo, che ora vede la rettitudine nell’espiazione e nella rinuncia. Il più bel testo di Sofocle rivive nel cimento di una straordinaria interpretazione per attore solista, dove l’umanità prevale finalmente sul fatto, che si palesa, infine, salvifico e propiziatorio. Il teatro greco, qui, evidenzia la sua cognizione esiziale e universale. ”

Ingresso gratuito con mascherina. E’ vivamente consigliata la prenotazione online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-officina-teatrale-edipo-re-grottammare-113761961088?aff=erelexpmlt.

