In ausilio il carro attrezzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vigili Urbani in azione lungo la Riviera il 10 agosto.

Mercatino a Porto d’Ascoli, in via Mare e Laureati: dieci le auto rimosse dalla Polizia Municipale per il divieto di sosta.

Nonostante la segnaletica posizionata da giorni, ancora qualche automobilista “distratto”.

Il carro-attrezzi ha rimosso i mezzi “irregolari”.

