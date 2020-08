MARTINSICURO – Di seguito una nota del sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni.

Dall’8 agosto al 6 settembre viene attivato un servizio di controllo dinamico con tre unità sui tratti di spiaggia libera del nostro litorale tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 .

Contenuto delle operazioni da svolgere da parte di ciascuna unità impiegata nel servizio:

servizio di controllo del distanziamento sociale, imposto dalla normativa vigente, nei tratti di spiaggia libera lungo tutto il litorale;

segnalazione alle autorità competenti di infrazioni delle norme inerenti il distanziamento sociale e il corretto utilizzo delle spiagge libere;

attività quotidiana di controllo e sensibilizzazione degli utenti al rispetto delle suddette normative nazionali;

Il servizio ci consentirà di monitorare meglio le nostre spiagge in modo da garantire un utilizzo degli spazi in sicurezza per tutti.

