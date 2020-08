A sovrastare la vallata del Tronto, in territorio della provincia di Teramo c’è un borgo che di sicuro merita una visita. Stiamo parlando di Controguerra. Abitata sin dall’epoca preistorica, Controguerra ha ospitato anche una Villa Romana e tra i luoghi di interesse che offre il borgo c’è di certo la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, appena fuori dal centro che offre un bellissimo altare barocco.

Sulle colline di Controguerra, in contrada Pignotto 104, nasce l’eccellenza dell’Azienda Agricola Marco Lupi, parte del nostro progetto Sentieri del Gusto. L’azienda, che produce olio Dop, è particolarmente attenta alla qualità delle fasi di lavorazione e si occupa ed è responsabile e di tutto il processo di realizzazione del prodotto. Ogni passaggio è seguito con minuziosità, partendo dagli uliveti, coltivati solo con concimi naturali, la raccolta del frutto, per poi arrivare alla sua trasformazione ed infine alla sua conservazione e distribuzione. L’olio extra vergine viene poi conservato in botti di acciaio inox, dove viene immesso azoto, processo che impedisce l’ossidazione dell’olio e gli fa mantenere le sue proprietà benefiche. In questo modo avrete a tavola un olio fresco e come appena molito. L’olio dell’azienda Lupi lo trovate anche a San Benedetto presso il panificio Pane Antico di via Voltattorni.

Ogni settimana puoi ricevere in regalo un tris di oli in regalo: due bottiglie di olio Evo “Intenso” e Delicato” e una di condimento a base di olio e limone. Segui i nostri social o scrivi “Marco Lupi” su WhatsApp al numero 0735 585706

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.