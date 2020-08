TERAMO – “Oggi si registrano 2 nuovi casi positivi in provincia di Teramo e nessun nuovo decesso. Sono 17 le persone ricoverate (di cui uno in terapia intensiva) e 99 in isolamento domiciliare”.

Così il Governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, il 2 agosto.

