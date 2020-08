TERAMO – “I dati di oggi in Abruzzo. Si registrano oggi 5 nuovi casi positivi in provincia di Pescara, 0 nuovi decessi, 14 ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 101 in isolamento domiciliare, 2.800 i dimessi/guariti”.

Così il Governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, il primo agosto.

