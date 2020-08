MONTEFIORE DELL’ASO – Scontro nella mattinata del primo agosto.

Incidente stradale a Montefiore dell’Aso vicino l’Imac fra veicoli.

Sul posto il 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e il trasporto in ospedale per le cure mediche.

Sul luogo anche i carabinieri per i rilievi.

