MARTINSICURO – “L’ultima rotatoria realizzata dall’Anas sta causando gravi disagi alla circolazione sia in uscita da Martinsicuro che sulla Statale 16 in entrambe le direzioni”.

Così il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, il 18 luglio in una nota: “Una situazione che abbiamo subito rappresentato all’Anas. La scorsa settimana è stato eseguito un sopralluogo per verificare sul posto le problematiche e le possibili soluzioni risolutive”.

Il primo cittadino aggiunge: “Ringrazio l’Anas per tutti gli interventi in corso di esecuzione sulla Statale 16 volti a migliorare la sicurezza della strada ma dobbiamo fare di tutto affinché si limitino il più possibile certi disagi alla viabilità. Non abbiamo competenze come Comune su queste opere, ma stiamo seguendo la situazione con attenzione cercando di risolvere insieme all’Anas questa criticità”.

