TERAMO – Una tranquilla camminata nella serata del 15 luglio, nel Teramano, per un uomo che però non poteva.

A Pineto, in provincia di Teramo, i carabinieri hanno arrestato un 35enne per evasione dai domiciliari. I militari hanno beccato in flagranza di reato l’abruzzese.

“Invece di essere nella propria abitazione dove è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di droga e contro il patrimonio, se ne andava tranquillamente in giro per il centro cittadino – affermano dall’Arma – Fermato e condotto in caserma è stato dichiarato in arresto e subito dopo ricondotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida”.

