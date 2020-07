GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

A Grottammare si terrà il 9 luglio “Moby Dick”, conversazione teatrale a cura dell’associazione Numeri 11 dalle 21.30. Iniziativa per conto della rassegna “Voci tra le mura”.

Il primo evento che si svolgerà sulla Terrazza sul Mare a causa delle norme anti-Covid per questa estate 2020 contrassegnata dall’emergenza.

Per le prenotazioni, è disponibile il portale Eventbrite.

Un percorso con Valentina Illuminati, Gennaro Apicella, Andrea Illuminati, Lucilio Santoni.

Un percorso dentro il celebre capolavoro di Herman Melville. La Balena Bianca è la somma di tutti i mostri che l’umana immaginazione abbia mai partorito. Non un semplice romanzo, ma un’opera di poesia assoluta.

Dal 2004 “Voci tra le mura” fa risuonare nel presente le parole dei grandi classici della letteratura antica e moderna. Concerti reading, spettacoli teatrali, conferenze spettacolo, incontri con gli autori, forme nuove e rinnovate di proposta per riflettere sul nostro tempo, per ricostruire un lessico rinnovato e incorrotto per la comunità a venire.