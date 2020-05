GROTTAMMARE – Le scuole sono ancora chiuse ma la città di Grottammare si prepara già da ora ad accoglierne la riapertura. Il comando della Polizia locale ha istituito un nuovo attraversamento pedonale in via Toscanini, a sud dell’ingresso principale all’Istituto scolastico “G. Leopardi”.

In quel punto, infatti, nonostante l’elevato transito di pedoni, non sono presenti le strisce pedonali a garantire il raggiungimento in sicurezza dell’edificio scolastico. La decisione completa e valorizza i recenti lavori strutturali che hanno interessato la scalinata di collegamento tra via Montegrappa (SS16) e via Toscanini, un percorso molto utilizzato che unisce il centro e il quartiere a ovest della Statale Adriatica.

Il nuovo attraversamento verrà realizzato a 50 metri a sud dell’ingresso della scuola. La maggior parte degli alunni, infatti, raggiunge l’Istituto scolastico a piedi, dalle vie del centro, usufruendo della scalinata. “L’orario d’ingresso e quello di uscita alle/dalle lezioni scolastiche coincide quotidianamente con un notevole transito di veicoli – spiega il Comandante Stefano Proietti nel dispositivo –, ciò rende necessario garantire l’attraversamento pedonale di bimbi e genitori in sicurezza”.

Oltre ai ragazzi, l’attraversamento è particolarmente utile anche ai residenti delle vie che si affacciano nel primo tratto della Sp Cuprense, poiché rende immediato il raggiungimento da e per il centro cittadino.

Il provvedimento è contenuto in una ordinanza emanata ieri, 25 maggio, e trasmessa agli uffici preposti alla realizzazione della segnaletica.

