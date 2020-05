Per fortuna nessun ferito ma “solo” paura

GROTTAMMARE – Scontro nel pomeriggio del 20 maggio lungo la costa picena.

A Grottammare, in via Manzoni, incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto: una Smart, una Lancia Y e un’altra Lancia Y che era in sosta.

Lo scontro, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, fra i primi due veicoli ha generato l’impatto contro il mezzo parcheggiato, spostato di almeno 5 metri.

Una vera e propria carambola.

Per fortuna nessun ferito ma “solo” paura.

