GROTTAMMARE – Tensione, il 14 maggio, lungo la Riviera per un uomo che si era chiuso nella propria abitazione insieme alla mamma anziana.

E’ accaduto nel primo pomeriggio a Grottammare, in via Ancona: un 40enne, è stato colto da una sorta di raptus e si è barricato in casa dove convive con la madre, assente in quel momento. Doveva sottoporsi a dei controlli sanitari ma si era rifiutato, chiudendosi appunto dentro l’abitazione senza voler interagire con altri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri locali e della Compagnia di San Benedetto ma anche da Ascoli. In ausilio la Polizia Municipale. Sul luogo sono stati fatti giungere i pompieri sambenedettesi che per precauzione hanno staccato gas e luce nella palazzina interessata. Si temeva, infatti, qualche gesto avventato da parte del 40enne.

Dopo due ore di “negoziazione”, a cui ha partecipato anche il sindaco Enrico Piergallini, l’uomo ha deciso di consegnarsi ai sanitari del 118 per sottoporsi al Tso.

Per fortuna, quindi, nessuna conseguenza a persone, apprensione a parte.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.