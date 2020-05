La fase 2 dell’emergenza è arrivata e occorre definire le linee guida per la ripartenza di attività come ristoranti e stabilimenti balneari in completa sicurezza.

Distanziamento sociale, contingentazione controllo ed evitare assembramenti sono le parole d’ordine.

A tal proposito una nuova start up dà una risposta al problema, proponendo una soluzione che permetterà di ripartire in maniera controllata , sicura e con rispetto di distanze e norme.

“Book it Safe”, questo il nome dell’app, ti permette di prenotare il tuo ombrellone o il tuo tavolo, sfogliare il menù, ordinare e ed infine pagare comodamente dal tuo Smartphone senza nessun rischio dando respiro alle attività ricettive con totale rispetto delle norme anti-covid 19.

Le funzioni di “Book it Safe” non si limitano alla prenotazione ma offrirà servizi a 360 gradi per chi si troverà nella struttura, visto che può essere collegata a vari dispositivi wireless, come una pulsantiera fisica posta sulll’ombrellone che darà modo al cliente di contattare il personale dotato di uno smarwatch dal quale gestirà gli ordini e la comunicazione con la cucina e il bar, anch’essi in possesso di un tablet connesso all’app.

Per maggiori informazioni vista il sito bookitsafe.it oppure contatta il numero 348 316 9546.

