MARTINSICURO – Di seguito una nota del Comune di Martinsicuro, a firma del sindaco Massimo Vagnoni, diffusa il 4 maggio.

Ordinanza firmata per la Fase 2, i provvedimenti:

1 . Chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici dotati di recinzioni e cancelli.

2. Divieto di accesso al pubblico ad aree attrezzate a gioco non recintate

3. Chiusura del Ponte ciclopedonale sul Torrente Vibrata.

4. Riapertura al pubblico delle strutture cimiteriali comunali.

5. Obbligo uso mascherine in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico o aperti al pubblico (a titolo di esempio non esaustivo, ufficio postale, banche, farmacie , tabaccherie, edicole, esercizi commerciali).

6. Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie – oltre che nei luoghi di cui al punto precedente – in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Al di là di ogni disposizione, la raccomandazione e’ e rimane sempre la stessa. Limitare al massimo l’esposizione al rischio contagio. Continuiamo ad essere responsabili.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.