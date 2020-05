Guarda gli scatti fatti in Riviera nella mattinata del 4 maggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La fase 2 dell’emergenza Coronavirus è appena cominciata e, secondo il Dpcm del 26, da oggi è consentito uscire anche per svolgere attività motoria.

Sul lungomare di Porto D’Ascoli e San Benedetto alle ore 9.30 del 4 maggio, come testimoniano le foto, c’era gente in bicicletta e a piedi.

Forse per l’orario, comunque, il numero delle persone in circolazione non era troppo elevato e la maggior parte era munita di mascherina.

