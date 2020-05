SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da stamane un mezzo della Protezione civile percorre le vie della Città diffondendo attraverso la fonica un messaggio – appello del Sindaco.

Questo il testo: “Cari concittadini, in questa nuova fase il comportamento dei singoli farà la differenza. Finora abbiamo dimostrato di essere una comunità responsabile, ma ora ci è richiesta un’attenzione superiore usando con giudizio gli spazi di libertà che, a prezzo di grandi sacrifici, ci siamo riconquistati. Sono sicuro che tutti faremo del nostro meglio adottando gli accorgimenti previsti per ridurre i rischi al minimo, come lavaggio delle mani, il distanziamento tra le persone e l’uso di guanti e mascherine. Per chi non rispetterà le regole non ci saranno sconti. Non possiamo rischiare che le colpevoli leggerezze di pochi mettano a repentaglio la sicurezza di tutti. Grazie ancora per quello che state facendo”.

