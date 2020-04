MARTINSICURO – Aggiornamento emergenza Coronavirus. Altri due casi positivi a Martinsicuro“.

Così, in una nota il sindaco Massimo Vagnoni l’11 aprile: “Si tratta di persone che erano già in quarantena in quanto in contatto con un familiare positivo. Situazione sotto controllo. Il nucleo familiare è seguito dalla Asl e il Comune si è messo a disposizione per ogni necessità”.

I positivi nella località truentina salgono a quota cinque.

