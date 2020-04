In aggiornamento a quanto scritto sopra in relazione al videomessaggio di Vito Verdecchia, aggiungiamo poi un suo aggiornamento successivo che ci era sfuggito in prima battuta.

“In giornata anche l’Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha emanato la prima circolare che fornisce i primi chiarimenti anche se occorreranno ancora alcuni giorni prima di poter rendere operativa la macchina organizzativa (anche perché per la misura più immediata che è quella dei 25 mila euro bisognerà capire quando è come si pronuncerà la Commissione Europea).

Sintetizzo alcuni chiarimenti contenuti nella circolare Abi:

– Sace interviene a garanzia delle Pmi solo nel caso in cui le stesse avessero esaurito il loro plafond massimo con Mediocredito Centrale. I beneficiari al 31 dicembre 2019 non dovevano essere classificati in difficoltà finanziaria e al 29 febbraio 2020 non dovevano essere deteriorati

Finanziamenti Sace: durata massima 6 anni di cui al massimo due di preammortamento.

Importo massimo erogabile il maggiore tra questi due importi: 25% fatturato per l’anno 2019 (come risultante da ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale) o doppio dei costi del personale per l’anno 2019 (come risultanti dal bilancio o dai dati certificati qualora l’impresa non avesse ancora il bilancio approvato). Destinazione sostenimento: costi del personale, investimenti o capitale circolante

Costo della garanzia Sace pari a quello anticipato già stamattina 4,25% Pmi 8,50% le altre imprese.

Copertura garanzia dal 70% al 90%.

Per Sace “con successivo decreto del Mef possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative ed operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

Operazioni con Mediocredito Centrale (settore Piccole e medie imprese)

ART 13 del DECRETO LIQUIDITÀ Estensione della garanzia al 90% previa autorizzazione della Commissione Europea (fino a quando non verrà concessa l’autorizzazione resta 80%)

Riassicurazione del 100% dell’importo garantito dal Confidi (idem come sopra resta al 90%)

Possono beneficiare della garanzia anche posizioni deteriorate o inadempienti probabili ma solo se lo status si è conclamato dopo il 31 gennaio.

Ditte individuali e Pmi: possono beneficiare di operazioni fino a max 25% fatturato desumibile dall’ultimo bilancio depositato con un limite di 25 mila con accesso diretto a garanzia Mcc al 100% (previa autorizzazione della Commissione europea ) con rilascio garanzia automatico e gratuito e senza valutazione del Fondo. La banca potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del fondo medesimo. La durata del finanziamento può arrivare fino a 72 mesi di cui i primi 24 di preammortamento . Il tasso sarà calcolato sulla base del rendistato.

Novità importante portata da questo decreto anche nelle regioni come le Marche dove fino a certi importi non è consentito l’accesso diretto a Mcc per le misure contenute all’articolo 13 le banche possono muoversi in accesso diretto e non occorre l’intervento del Confidi.

RIPATRANSONE – Lunedì sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme ad altri ministri ha annunciato in conferenza stampa l’approvazione di un decreto con il quale lo Stato Italiano, sotto varie forme, garantisce i prestiti alle imprese italiane fornite dalle banche. Il decreto è poi stato pubblicato soltanto giovedì.