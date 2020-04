SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La settimana è iniziata, lungo la Riviera, con i consueti servizi di vigilanza per far rispettare le norme emesse da Governo e Regione per contrastare il contagio del Covid-19.

A Grottammare sono stati 80 gli accertamenti eseguiti, oggi 6 aprile, nei confronti di cittadini e commercianti da parte dei Vigili Urbani. La Polizia Municipale intensificherà i controlli in vista delle imminenti festività pasquali.

A San Benedetto, invece, 121 controlli con ritiro di autocertificazioni e 40 esercizi commerciali controllati dai Vigili Urbani: una sanzione. La Municipale ha multato una persona a spasso sul lungomare: non aveva con sé una valida motivazione per essere lì come richiesto nell’autocertificazione.

A livello provinciale, tra oggi e lo scorso fine settimana, sono stati compiuti nel Piceno 800 accertamenti con 21 sanzioni elevate dalle Forze dell’Ordine.

