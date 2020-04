Abbiamo percorso le strade cittadine alle ore 19 di domenica 5 aprile. Tra la vigilanza della Polizia Municipale e, quasi (potete contarli), più cagnolini che persone in giro. Nove minuti di “documento”

Per accelerare la partenza del video clicca sul quadro dell’immagine appena terminata la pubblicità pre-roll

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Più cani che persone, quasi. Abbiamo percorso in bicicletta un tratto della zona urbana centrale di San Benedetto, quella più densamente abitata: viale De Gasperi e via Piemonte, e poi il lungomare fino al ponte dell’Albula e ritorno.

Una non-notizia all’apparenza, comunque da noi commentata in tempo reale nella registrazione che potete vedere, che assume però l’aspetto di una notizia e anzi di un documento per il tempo che verrà, essendo il panorama cittadino stravolto dall’emergenza coronavirus e il divieto di spostamenti non necessari.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.