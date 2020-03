RIPATRANSONE – Dispensatori gel disinfettante per la clientela e kit per il personale con guanti mascherina e confezione gel disinfettante. Sono queste le misure adottate nelle filiali e negli uffici della Banca di Ripatransone e del Fermano a partire da oggi nel rispetto dei decreti emanati dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid – 19 (ultimo il DPCM 9 marzo 2020) e delle indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Siamo consapevoli di essere di fronte ad una emergenza straordinaria, mai sperimentata in precedenza, ma ciononostante da banca di comunità vogliamo continuare ad essere ciò che siamo: una realtà sempre sensibile e attenta al territorio, ai soci e ai clienti con una particolare vicinanza in questo delicato momento a quelli appartenenti alle categorie più deboli come gli anziani – ha commentato Michelino Michetti Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano – .”

“Pur dovendo adottare misure organizzative straordinarie , – prosegue Vito Verdecchia Direttore – vogliamo dare un segnale di presenza forte e rassicurante alla nostra comunità. In tutto ciò un ringraziamento doveroso e speciale va riservato a tutti i colleghi per l’appassionata, fattiva e professionale collaborazione che continuano instancabilmente a prestare anche in queste giornate così difficili e complicate.”

La Banca di Ripatransone e del Fermano ricorda che è possibile avvalersi dei servizi online, inclusa la app, che estendono anche virtualmente alcune delle funzioni fruibili fisicamente ed effettuare operazioni. Inoltre per chi volesse, come misura precauzionale, prima di giungere in filiale è consigliabile prendere appuntamento.

