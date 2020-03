SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa della Samb Calcio per il rimborso dei biglietti di Samb-Cesena. Intanto Piacenza-Samb, anticipata a martedì 10 marzo, si giocherà alle ore 15 e non in serata (ma a porte chiuse).

Visto il Decreto del 4 marzo 2020 e il Comunicato della Lega Pro del 5 marzo 2020 in cui si ufficializza che la partita Samb-Cesena verrà recuperata a “porte chiuse”, da domani 6 marzo 2020, sarà attivata la procedura di rimborso dei biglietti acquistati in prevendita con le seguenti modalità:

– per gli acquisti effettuati online sul sito www.vivaticket.it, i rimborsi avverranno in maniera automatica con il riaccredito dell’importo pagato direttamente sulla carta di credito con la quale è stata effettuata la transazione, senza necessità di presentare alcuna richiesta a Vivaticket;

– per gli acquisti effettuati nei punti vendita, è necessario recarsi presso il punto vendita in cui è stato emesso il biglietto per richiedere il rimborso, consegnando il titolo in originale.

Il termine per presentarsi nei punti vendita per richiedere il rimborso è fissato per il giorno 10/03/2020 (compreso).

Verrà rimborsato il prezzo del biglietto, al netto dei diritti di prevendita e le commissioni.

