In futuro un Tour anche a Las Vegas e ritorno a San Benedetto a fine agosto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante riconoscimento all’estero per un cittadino della Riviera.

Grande Successo del nostro sambenedettese Giorgio Ciabattoni “Singer”, da anni affermato pianista cantante nell’Europa dellEst, per il suo primo Tour in Australia a Melbourne dove si è esibito il week-end scorso nella catena di ristoranti italiani Just Italy di proprietà del sambenedettese Tonino Amadio.

Tutto “Sold Out” per i tre concerti tenuti nei ristoranti Just Italy. Due amici sambenedettesi che si ritrovano dall’altra parte del pianeta combinando la buona musica italiana con la migliore tradizione culinaria delle marche per la gioia dei nostri emigranti Italiani.

Grande soddisfazione per Giorgio Ciabattoni che finalmente ha esportato oltre Oceano il suo GiorgioLiveShow, una carrellata di successi italiani dagli anni 60 ad oggi .

Ad ottobre 2020 ci sarà una vera tournée con la sua band per tutta l’Australia da Adelaide Sidney e Melbourne con 8 concerti. Poi la prossima tappa sarà Las Vegas. Ma lo vedremo presto anche nella sua amata Italia a San Benedetto a fine agosto dove sta organizzando un grande evento con tutti i suoi amici musicisti.

