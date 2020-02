TERAMO – Problemi in autostrada nel tratto che collega Abruzzo e Lazio.

Due veicoli hanno preso fuoco oggi sull’autostrada A24 in due diverse zone e distinti episodi, senza conseguenze per le persone; il primo nel tratto fra San Gabriele-Colledara e Assergi, poco prima del traforo del Gran Sasso, il secondo nella galleria San Rocco tra Tornimparte e L’Aquila Ovest al km 101.

Nel primo caso un autocarro che trasportava cavalli ha preso fuoco intorno alle 9 nella zona del Traforo: il conducente, fa sapere Strada dei Parchi, è riuscito a scendere dal mezzo e mettere in salvo anche i due animali. Sul posto sono intervenuti gli uomini della GSA, servizio antincendio di Strada dei Parchi, e i Vigili del Fuoco. Il tratto è stato chiuso per circa 30 minuti, per permettere lo spegnimento delle fiamme.

Gli uomini di Strada dei Parchi stanno ripulendo il manto stradale. Anche nel secondo caso sono intervenuti il servizio antincendio di Strada dei Parchi e i Vigili del Fuoco, insieme alla Polstrada, e il tratto autostradale è stato riaperto dopo circa mezz’ora.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.