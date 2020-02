MONTEPRANDONE – Un pubblico emozionato ringrazia con applausi a scena aperta il Maestro Roberto Pomili e il suo trio al Teatro Pacetti di Monteprandone.

Concertango ottiene di nuovo un altro grande successo come previsto dalle prevendite sold-out.

La serata si apre con la spiegazione dei brani, la motivazione per cui sono stati composti, una vera e propria lezione di musica per i presenti.

Ha trasmesso spirito, passione, amore per la musica, ma anche la malinconia, la nostalgia che e’ il bisogno d’espressione dei sentimenti umani più’ intensi che guida la produzione musicale degli ultimi anni del Maestro Roberto Pomili.

Come sappiamo il Maestro si e’ imposto all’attenzione internazionale come uno dei migliori interpreti di questo genere vendendo 10.000 copie dei suoi cd in America e esibendosi in teatri molto importanti come Il Kennedy Center di Washington DC e la Carnegie Hall di New York.

Il maestro ci confida: “Ho apprezzato molto la presenza di un pubblico speciale, li ho guardati quasi tutti in faccia e specialmente nei brani da solista e anche loro avevano la faccia da sognatori e sognatrici”.

Quindi di nuovo appuntamento il 7 marzo al Teatro Pacetti di Monteprandone con Viaggio Lirico-Jazz.

Le più’ belle canzoni napoletane e american songs saranno protagoniste.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.