GROTTAMMARE – Il comune di Grottammare ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico da impiegare nell’area Gestione del Patrimonio. E’ previsto l’inquadramento in un contratto a tempo pieno e indeterminato, categoria D1. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 febbraio.

Tra i requisiti specifici di partecipazione, sono richiesti: il Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria civile o edile, conseguito secondo l’ordinamento universitario previgente, o Laurea Specialistica/Magistrale, conseguita secondo il nuovo ordinamento nelle medesime discipline; l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere.

La domanda di partecipazione va presentata attraverso una delle seguenti modalità:

– depositata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare, Via Marconi, 50,

– per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Grottammare – Servizio Personale – Via Marconi, 50 – 63066 Grottammare (il plico deve pervenire entro il termine sopra indicato, non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale inviante);

– mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Grottammare: comune.grottammare.protocollo@emarche.it . Farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Grottammare, attestata dalla ricevuta di consegna.

Per informazioni, gli uffici comunali sono disponibili negli orari consultabili nella pagina del sito www.comune.grottammare.ap.it > Sezione Uffici, Orari, Procedimenti e Modulistica > Orari di ricevimento al pubblico.

