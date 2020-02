SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento di lettura e cultura in programma in Riviera.

Sabato 8 febbraio alle ore 18 presso Palazzo Piacentini di Paese Alto, Fabio Bacà presenterà il libro “Benevolenza cosmica” (Adelphi Edizioni). Conversa con l’autore Filippo Massacci. Evento organizzato dall’Associazione culturale “I Luoghi della Scrittura”, a cura di Mimmo Minuto, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche.

Fabio Bacà è nato nel 1972 a San Benedetto del Tronto e vive a Alba Adriatica. Dopo qualche anno di giornalismo, oggi insegna ginnastiche dolci. Questo è il suo primo romanzo.

Il libro

A Kurt O’Reilly non ne va bene una. Ma una, eh? Il medico cui si rivolge per un piccolo fastidio gli spiega, esterrefatto, che in tutti i casi conosciuti quel problema ha un esito nefasto – tranne che nel suo. Sul lettino di un tatuatore, una sensazionale pornostar gli lascia intravedere un paradiso a portata di mano. I soldi investiti distrattamente non fanno che moltiplicarsi. Persino il tassista che lo scorrazza in una Londra appena spostata nel futuro insiste per pagargli lui la corsa. No, decisamente qualcuno trama alle sue spalle, e a Kurt non resta che tentare di capire chi, e perché. Un po’ alla volta una macchinazione verrà fuori, in effetti, ma non possiamo dire altro: perché la macchinazione è questo singolare, trascinante, divertentissimo romanzo.

