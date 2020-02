Una domenica, ma anche questo lunedì, con un bel sole a San Benedetto e dintorni. Tante persone a passeggiare in spiaggia nel weekend

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fine settimana da poco passato è stato all’insegna del bel tempo. Ma anche l’inizio, appena cominciato.

Domenica 2 febbraio temperature quasi primaverili e un bel sole a San Benedetto e dintorni con tante persone, e famiglie, a passeggio lungo la spiaggia della Riviera.

E nella mattinata del 3 febbraio, come testimoniato da uno scatto di Glauco Filesi giunto in redazione, sono spuntati i delfini al largo di San Benedetto, di fronte alla foce dell’Albula. Avvistati cinque/sei esemplari nel mare sambenedettese.

Non è la prima volta in Riviera ma è uno spettacolo che non stanca mai e lascia sempre a bocca aperta.

