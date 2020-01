Ci saranno più problemi di formazione del previsto per Montero domani contro la Vis Pesaro. Mancavano già per squalifica Miceli e Cernigoi

SAN . BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese ha comunicato, attraverso i suoi canali di comunicazione, che il portiere, Antonio Santurro, nel pomeriggio odierno si è sottoposto a una risonanza magnetica, per un problema alla mano sinistra emerso in allenamento, la quale ha evidenziato una frattura composta del terzo metacarpo. Stop anche per Andrea Gemignani per via di un’elongazione al retto femorale sinistro e per Lorenzo Panaioli alle prese con un attacco influenzale.

