SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da due settimane siamo nel 2020 e in Riviera fervono già i preparativi per il primo appuntamento dell’anno.

Parliamo del Carnevale a San Benedetto. Il nuovo disciplinare approvato dalla Giunta, tra le categorie di partecipazione, contempla quella dei Gruppi Mascherati.

“Nell’incontro tenutosi il 7 gennaio con i dirigenti scolastici dei 3 Isc si è pensato di coinvolgere i giovanissimi studenti che formeranno diversi gruppi divisi per scuole e con tema libero – si legge in una nota del Comune sambenedettese – Nell’incontro di oggi, 16 gennaio, con i rappresentanti dei genitori sono gettate le basi di un programma di massima per le sfilate di domenica 23 e martedì 25 febbraio. All’incontro erano presenti anche i carristi dell’associazione ‘Amici del Carnevale’ che stanno lavorando alacremente sulla realizzazione dei 2/3 carri allegorici”.

All’incontro c’erano i rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole Marchegiani, Miscia, Moretti, Alfortville, Spalvieri, Ragnola, Piacentini.

