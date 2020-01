GROTTAMMARE – Iniziativa sociale in Riviera.

Radio Incredibile torna a raccontare le Marche in una grande maratona radiofonica; dopo le fortunate esperienze in giro con l’Increcamper ( Marathonair nel Dicembre 2017 e 10×10 Marche Coast to Coast lo scorso Maggio), questa volta la maratona prenderà luogo nello studio Antonio Megalizzi di Grottammare, a un anno esatto dalla sua inaugurazione, in memoria del giovane speaker scomparso nel dicembre 2018 a Strasburgo

A partire dalle 11 del mattino di Sabato 18 e per finire 24 ore dopo, alle 11 di domenica 19 gennaio, Radio Incredibile incontrerà e racconterà le realtà più belle, significative e più buone realtà della nostra Regione Marche, i Marche Biscuits.

L’invito è ovviamente aperto a tutte le realtà artistiche, artigianali, associative, imprenditoriali e personali che vorranno avanzare la propria proposta e candidatura tramite il form sulla pagina del sito di Radio Incredibile.

Form dedicato https://www.radioincredibile.com/marche-biscuits-24-ore-in-diretta-per-raccontare-il-meglio-della-regione-marche/.

Valeria Tassotti, Presidente dell’Associazione: “Il nostro è un atto di restituzione nei confronti di una Regione che ci ospita e che ci vuole bene in tutte e 5 le province in cui siamo attivi con i nostri laboratori. E lo facciamo a un anno esatto dall’inaugurazione dello studio che per noi rappresenta il cuore emotivo e pulsante della nostra digital radio”.

Enrico Romeo, Vicepresidente dell’Associazione: “Siamo reduci dallo splendido Capodanno che ci ha visto protagonisti a Jesi. Riprendiamo il nostro undicesimo anno di attività da Grottammare, la nostra Città di Nascita, che sempre ha creduto in noi e supportato”.

