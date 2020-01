SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità per una riqualificazione che sta interessando una zona della Riviera.

Si apre una nuova fase nei lavori di realizzazione di un collettore acque bianche a servizio del quartiere Marina di Sotto a San Benedetto che la ditta “Tecnobuilding srl” sta eseguendo per conto della Ciip in viale dello Sport.

Da martedì 7 gennaio l’intervento si sposterà verso sud interessando un buon tratto di viale dello Sport fino al sottopasso di via Virgilio. Pertanto la Polizia Municipale ha disposto la chiusura al transito della corsia sud – nord di viale dello Sport a partire dall’intersezione con via Virgilio.

Ciò significa che chi proviene da viale dello Sport diretto a nord, giunto all’intersezione con via Virgilio potrà o svoltare verso il sottopasso direzione mare oppure verso via San Pio X direzione monte. Inoltre, per ragioni di sicurezza, sarà chiusa al transito la corsia est – ovest del sottopasso di via Virgilio. Chi proviene dal lungomare dovrà quindi obbligatoriamente svoltare o in via Volta se diretto a nord o in via Stamira se diretto a sud.

Ovviamente apposita segnaletica sarà apposta in tutta l’area.

