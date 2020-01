SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa dei fuochi e dei botti per festeggiare la fine dell’anno, una vettura, nella notte, ha preso fuoco in via Volta a San Benedetto. Sembra che a causa di un petardo un lenzuolo appeso ad un balcone abbia preso fuoco e abbia poi coinvolto la vettura sottostante, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Si segnalano anche alcuni principi di incendio in alcuni cassonetti dell’immondizia.

