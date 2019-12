SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli nella notte tra il 21 e 22 dicembre in Riviera da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine.

35 multe per “sosta selvaggia” al centro e sul lungomare nord di San Benedetto.

Una patente di guida ritirata per Alcol Test positivo e mancata assicurazione in viale delle Tamerici.

Passaggi frequenti all’interno del quadrilatero del centro per monitorare locali e avventori per l’ordinanza anti-alcool. Nel mirino le strutture di via Mentana, Vicolo Volpe e Via San Martino.

Buona affluenza di persone anche per l’avvicinarsi del Natale.

