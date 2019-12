SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella tarda mattinata del 20 dicembre a San Benedetto.

Incidente in via Trento per Monfalcone poco dopo le 12.30. Si tratterebbe di un investimento di pedone, per fortuna non grave secondo le prime indiscrezioni. Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi.

Da chiarire, infatti, la causa dell’incidente e la dinamica.

