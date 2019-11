SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 28 novembre in Riviera.

A Porto d’Ascoli incidente in via Pasubio tra auto e bici. Sul posto la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro e il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi.

Il ciclista è finito in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero, per fortuna, preoccupazioni secondo le prime indiscrezioni.

