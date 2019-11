Due giornate dove gli studenti saranno chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire la loro città da protagonisti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziative sociali e culturali in Riviera.

Tornano il 28 e il 29 Novembre 2019 le “Mattinate FAI d’Inverno”, il grande evento nazionale del Fondo Ambiente Italiano- pensato per il mondo della scuola e in particolare dedicato alle classi iscritte allo stesso Fai.

Durante queste due giornate, dalle ore 10 alle ore 12, gli studenti saranno chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire la loro città da protagonisti.

A San Benedetto del Tronto, il Parco di Villa Rambelli verrà visitato da alcune classi che saranno accolte dagli “Apprendisti Ciceroni” dell’Isc Centro di San Benedetto del Tronto, che si sono formati e preparati già da oltre un mese per questo evento, e che mostreranno ai visitatori il Parco narrandone la storia ed illustrandone la sua bellezza.

Tale evento è organizzato dall’Antropos (associazione alla quale è stato assegnato l’uso del Parco comunale per finalità sociali), che in caso di maltempo sposterà l’iniziativa presso la Sala Consiliare a partire dalle 9.30 al fine di ospitare le classi prenotate per la visita e i Ciceroni dell’Isc Centro che ugualmente descriveranno ai compagni la storia della Villa.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.