SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Anche a me non è piaciuta questa Samb, Montero ha ragione” . Il presidente Fedeli, che parla dopo il mister in sala stampa, è d’accordo con l’uruguaiano. “Siamo noni, di strada ce n’è da fare, per questo sono d’accordo col mister”.

“La classifica era più bella qualche settimana fa, probabilmente quando torneranno tutti andremo meglio soprattutto perché il dinamismo di Rocchi non ce lo dà nessuno”. Ma Fedeli non butta via tutto: “Nel secondo tempo siamo entrati con più determinazione”. Poi sul mercato: “Non me lo chiedete più, sono stati fatti gli acquisti quest’estate. Sembra che io non voglio andare in B, ma chi compro oggi? A gennaio se riusciamo a dare via qualcuno compriamo qualcun altro”.

