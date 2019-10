Per fortuna non ci sono conseguenze gravi a persone ma forti disagi alla circolazione. Polizia Municipale sul posto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro fra mezzi nella mattinata del 17 ottobre in Riviera.

Incidente a San Benedetto tra via Volta e Virgilio, coinvolte quattro auto.

Per fortuna non ci sono state conseguenze a persone ma forti disagi alla circolazione con anche il vicino sottopasso chiuso al traffico per i rilievi.

Sul posto la Polizia Municipale sambenedettese.

