Ha lasciato il mezzo in strada e si è allontanato a piedi, ricerche in corso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente in Riviera nel pomeriggio del 16 agosto.

Intorno alle 15 scontro fra scooter e bici in via Del Cacciatore. Il ciclista è finito in ospedale per le cure mediche, portato in ambulanza dal 118.

Invece lo scooterista si è dato alla fuga a piedi abbandonando il mezzo in strada. Polizia Municipale sul posto per i rilievi e per individuare la persona in sella al ciclomotore.

