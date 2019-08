MARTINSICURO – Venerdì 9 agosto in piazza Cavour arriva la più grande festa da ballo dell’estate con la 2° edizione di “Let’s Twist Again”

Dopo il grandissimo successo della prima edizione torna in piazza Cavour, nel cuore di Martinsicuro, la 2° edizione dell’evento ““Let’s Twist Again – da Elvis Presley a Michael Jackson” la più grande festa da ballo con musica anni ’50, ’60, ’70 e ’80 organizzata dal Comune di Martinsicuro che si terrà venerdì 9 agosto.

Il programma prevede, dalle ore 18:00, l’esposizione di auto e moto d’epoca e di mobili vintage; alle ore 21:00 lo spettacolo musicale di Edoardo Vianello, icona della musica anni ’60 italiana; dalle ore 23:00 in poi lo show del VJ e DJ “Lupo” Valerio del Moro. Anche quest’anno la serata sarà una vera e propria “festa popolare” aperta a tutti che richiamerà le atmosfere musicali di ben quattro decenni. A tal proposito l’organizzazione rinnova l’invito a quanti parteciperanno a presentarsi con abiti vintage, vestiti colorati, accessori a tema per trasformare piazza Cavour in una vera e propria “macchina del tempo”, uno scrigno dei ricordi musicali e non solo.

“Dopo il grande successo della scorsa edizione, con oltre mille persone in piazza Cavour a ballare, vestiti a tema, fino al mattino, quest’anno abbiamo scelto di incentrare la serata sugli anni ’60 e le sue atmosfere da “vacanze al mare”, con la musica e la spensieratezza tipica delle estati di quel decennio” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Presidente del Consiglio Comunale, Emma Zarroli, che ha curato l’intero evento. “Per questa 2° edizione puntiamo ovviamente a bissare ed a superare i numeri dello scorso anno e invitiamo, sin da ora, tutti gli appassionati del genere e gli amanti della buona musica a segnarsi l’appuntamento del 9 agosto, una serata che tra musica, atmosfere, auto e buon cibo, tutto in chiave vintage, si annuncia imperdibile”.

Lo scorso anno, a scaldare le tante persone accorse, ci fu una straordinaria performance del noto pianista abruzzese Antonio Sorgentone, famoso per il suo repertorio anni ’50 che, tra boogie woogie, rock and roll e virtuosismi vari, quest’anno ha conquistato l’intero Paese andando a vincere lo show di Sky “Italia’s Got Talent”. Quest’anno sarà la volta di una delle icone della musica italiana estiva e da ballo, Edoardo Vianello, indimenticato cantante di successi senza tempo come “Abbronzatissima”, “Pinne, Fucile ed occhiali”, “Guarda come dondolo”, “I Watussi”, “Sul cucuzzolo”, “O mio Signore” e “Il Peperone” che scalderà il pubblico truentino con i suoi maggiori successi ed uno spettacolo unico e travolgente. Dalle 23:00 in poi tutti in pista con il famoso VJ e DJ “Lupo” Valerio del Moro che, con la sua esperienza quarantennale alla console, richiama da sempre migliaia di appassionati da tutta la costa Adriatica, grazie anche al suo mix di musica e video musicali proiettati durante la sua esibizione.

“L’invito a tutti a non mancare a questa 2° edizione dell’evento ““Let’s Twist Again – da Elvis Presley a Michael Jackson” è ovviamente d’obbligo, d’altronde sarà ancora una volta uno spettacolo unico, con un’intera piazza in festa intenta a ballare ed a scatenarsi al ritmo della musica anni ’50, ’60, ’70 e ’80. Un evento unico del suo genere che va ad impreziosire la già ricca estate truentina e che, ne siamo certi, farà ballare tutti” concludono gli amministratori comunali. In piazza Cavour saranno presenti anche stand enogastronomici.

