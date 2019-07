SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento di qualità in Riviera nella serata del 21 luglio.

Claudia Gerini & Solis String Quartet protagonisti nello spettacolo «Qualche estate fa. Vita, poesia e musica di Franco Califano» al Paese Alto di San Benedetto in piazza Bice Piacentini

Chiusa con successo la seconda edizione della rassegna “Nel cuore, nell’anima” promossa da Amat con il contributo di MiBAC e Regione Marche e Comune in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi e il contributo di Bim Tronto.

La storia artistica di Franco Califano si è sempre intrecciata con quella umana, al punto che il personaggio ha spesso finito con il mettere in ombra l’autore di tanti successi. “Qualche estate fa” prova a riavvicinare le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore: avventurosa, non sempre fortunata, vissuta con una sfrontatezza seducente o detestabile.

Su soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, con le canzoni arrangiate da Solis (Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio violino, Gerardo Morrone viola, Antonio Di Francia violoncello) e la regia di Massimiliano Vado, infatti lo spettacolo si è mosso in nove quadri narrati da voci di donne che raccontano aspetti e storie riferibili all’uomo e all’artista, ognuno dei quali culmina in una canzone che allude all’universo femminile così caro a Califano.

Pubblico rapito e applausi finali per la bellissima e bravissima Claudia Gerini, accompagnata dalla notevole band.

