Il partito e il gruppo consiliare dei dem prendono le distanze dalla decisione del Governatore di non partecipare a un consiglio aperto sulla Sanità in Riviera: “Scelta ingiustificata e incomprensibile”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Pd di San Benedetto inoltrata dal segretario cittadino Edward Alfonsi.

“Il Partito Democratico di San Benedetto ed il gruppo consiliare apprendono con profondo rammarico della decisione del Presidente Ceriscioli di declinare l’invito a partecipare al consiglio comunale aperto sul tema sanità, una scelta che non condividiamo nella maniera più assoluta. Si tratta di un’occasione persa rispetto all’opportunità di vivere un momento concreto di coinvolgimento e di confronto, quantomai utile ed opportuno. La partecipazione dei cittadini e dei loro rappresentanti istituzionali locali tutti non è mai da temere e pertanto prendiamo le distanze da questa posizione di Ceriscioli che riteniamo assolutamente incomprensibile e non giustificata”.

