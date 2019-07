GROTTAMMARE – Autostrada difficile per automobilisti e addetti al lavoro.

Focus in Prefettura, ad Ascoli sulla difficile situazione del tratto autostradale della A14 nei pressi del Comune di Grottammare dove a causa dei numerosi cantieri, aperti per gli adeguamenti delle gallerie previsti dalla legge 264/2006 e del concomitate transito di mezzi pesanti e turisti, si verificano rallentamenti del traffico e incidenti.

La problematica è stata sollevata dai Sindaci dei Comuni della costa che hanno chiesto al Prefetto un tavolo di confronto con la partecipazione della Società Autostrade, finalizzato a individuare soluzioni che consentano ai turisti di raggiungere agevolmente le località costiere.

Il rappresentante della Società Autostrade, nel sottolineare che le opere in corso riguardano interventi obbligatori previsti dalla normativa europea e nazionale, ha assicurato che verranno attuate tutte le iniziative del caso per cercare di limitare i disagi. Ha inoltre reso noto che è già in atto la sospensione dei lavori nei fine settimana dal venerdì mattina al lunedì sera al fine di favorire sia il traffico vacanziero che quello merci di lunga percorrenza. Per quanto attiene la totale sospensione delle attività prevista a partire dal 3 di agosto sino 26 agosto, si sta valutando la possibilità di ampliare tale sospensione a partire dall’ultima settimana di luglio sino alla prima di settembre.

Nel corso dell’incontro, in vista dell’incremento del traffico turistico, è stato concordato di intensificare i servizi di polizia stradale per garantire la fluidità della circolazione in condizioni di sicurezza e contrastare i comportamenti che possono determinare un aumento dell’incidentalità come l’uso di cellulari e la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope.

